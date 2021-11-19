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Гопак для Жана Беленюка и мир без соцсетей: о чем будут шутить в новом Вечернем Квартале и Женском Квартале

19 ноября 2021, 17:26
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Канал 1+1 готовит для телезрителей вечер качественного юмора.

Анонс нового выпуска Вечернего квартала / Пресс-служба

Завтра, 20 ноября, на телеканале 1+1 продолжится марафон юмористических шоу. В 20:20 зрителей ожидает премьера новых выпусков Вечернего Квартала, а в 22:15 состоится премьера нового Женского Квартала.

В Вечернем Квартале актеры устроят неожиданный праздник в честь золотой олимпийской медали Жана Беленюка. Спортсмена пригласят на сцену, где его поздравят кварталовцы в образе разных политиков, а также в его честь станцует гопак ансамбль танца имени Вирского.

Зрителей ожидают интересные номера на политические и бытовые темы. У мэра, которого играет Юрий Ткач, внезапно запросили фотоотчет о годовой работе. Однако отправить ему нечего. И единственное, что ему пришло в голову – это обратиться к сыну, который владеет мастерством фотошопа.

Не обойдется без музыкальных номеров. Звездными гостями Вечернего Квартала станут Ирина Билык и Сергей Мироненко, группа КОРРУПЦИЯ, а также открытие 2021 года WELLBOY со своим хитом Гуси.

Невероятные перевоплощения, номера о жизни маленького города, реалии работы охранника и песня о юности, которая не оставит никого равнодушным – ждите уже завтра в Вечернем Квартале.

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Ирина Билык и Сергей Мироненко на Вечернем квартале / Пресс-служба

В 22:15 в Женском Квартале зрителей ожидает новая порция жизненного юмора, знакомая каждому из нас. Ирина Гатун и Екатерина Никитина покажут номер о том, как тренера увольняют из-за отсутствия результата клиентки.

- Скажи, за что тебя увольняют?

– За то, что вы весите на 6 килограммов больше, чем когда пришли к нам.

- Если дело в портфолио, то возьмите мое фото сейчас как "до", а старое как "после", - разговаривают актрисы.

Гопак в исполнении ансамбля танца имени Вирского / Пресс-служба

Музыкальным подарком станет выступление WELLBOY. Вместе с актрисами Вечернего Квартала исполнитель споет зажигательный трек Вишні и превратит их в "вишенки".

Песня о том, как весь мир остался без основных социальных сетей, номер о вакцинации и День Рождения блогера вместе с Екатериной Осадчей - ждите яркие юмористические зарисовки уже завтра в Женском квартале.

Выступление группы Коррупция на Вечернем квартале / Пресс-служба

Не пропустите новые выпуски Вечернего Квартала и Женского Квартала на телеканале 1+1 20 ноября с 20:20.

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Вечерний квартал канал 1+1
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