Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

Кто победил по 2 сезоне шоу Маскарад? / Скриншот - instagram.com/maskarad_1plus1

Наконец на сцене шоу Маскарад раскрыты имена всех пяти загадочных участников. Финал проекта выдался очень горячим и эмоциональным.

Охотники предполагали, что Шляпник – Оля Полякова, Кукла – Вера Брежнева, Пан Котский – Павел Зибров, Гусыня – Наталья Холоденко или Наталья Могилевская, а Тролль – Алексей Дурнев.

Кто же оказался прав?

Гусыня спела хит Адель. Ее не отгадала ни одна из команд. За маской Гусыни скрывалась актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Шляпник исполнял безумные фокусы с левитацией Саниной и "уменьшением" Ласточкина. Загадочным Шляпником оказался телеведущий Юрий Горбунов.

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Тролль сыграл на аккордеоне и рассказал, что его связывает с одним из охотников. Троллем оказался певец KHAYAT.

Гламурной Куклой была актриса и комик Ирина Сопонару.

Под личиной Пана Котского оказался музыкант Валерий Харчишин. Его номер – зажигательное исполнение легендарного хита Sex Bomb.

Таким образом, во втором сезоне шоу Маскарад со счетом 80 : 60 победила команда Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.

Во 2 сезоне шоу Маскарад победила команда Юрия Ткача / instagram.com/mashaefrosinina

Смотрите шоу Маскарад на сайте 1plus1video.

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