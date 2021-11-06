Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

Какая из команд победит: Юрий Ткач-Маша Ефросинина-Юлия Санина или Игорь Ласточкин-Ирина Билык-Дантес?
Наконец на сцене шоу Маскарад раскрыты имена всех пяти загадочных участников. Финал проекта выдался очень горячим и эмоциональным.
Охотники предполагали, что Шляпник – Оля Полякова, Кукла – Вера Брежнева, Пан Котский – Павел Зибров, Гусыня – Наталья Холоденко или Наталья Могилевская, а Тролль – Алексей Дурнев.
Кто же оказался прав?
Гусыня спела хит Адель. Ее не отгадала ни одна из команд. За маской Гусыни скрывалась актриса и телеведущая Руслана Писанка.
Шляпник исполнял безумные фокусы с левитацией Саниной и "уменьшением" Ласточкина. Загадочным Шляпником оказался телеведущий Юрий Горбунов.
Тролль сыграл на аккордеоне и рассказал, что его связывает с одним из охотников. Троллем оказался певец KHAYAT.
Гламурной Куклой была актриса и комик Ирина Сопонару.
Под личиной Пана Котского оказался музыкант Валерий Харчишин. Его номер – зажигательное исполнение легендарного хита Sex Bomb.
Таким образом, во втором сезоне шоу Маскарад со счетом 80 : 60 победила команда Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.
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