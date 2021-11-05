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Кровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку

5 ноября 2021, 11:49
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Дмитрий Комаров встретится с единственной женщиной, которой удалось спастись от неконтактного племени.

Дмитрий Комаров с Тападе и Маюэ - членами племени ваорани/ Пресс-служба

6 октября в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет новый выпуск программы Мир наизнанку об Эквадоре, в котором Дмитрий Комаров продолжит путешествие вглубь Амазонии к поселению племени ваорани и узнает сенсационные подробности преступления, о котором шумели все эквадорские СМИ.

Команда проекта вместе с местными гидами отправилась по притокам Амазонки через непроходимые джунгли к самому отдаленному поселку индейцев ваорани - Бамено. Маршрут команды лежит через территорию неконтактных племен, где любая остановка – даже на несколько минут – может обернуться смертью. Найти неконтактные племена Эквадора – заветная мечта многих исследователей со всего мира, но приблизиться к ним практически невозможно, ведь они без предупреждения убивают каждого, кто ступит на их земли.

"В джунглях по-прежнему осталась часть племен группы ваорани, которые никогда не контактировали с цивилизацией. Они очень внимательные и обладают совершенно другим слухом, обонянием, зрением. Нам по их территории необходимо идти на лодке более двух часов. И на этом отрезке пути может произойти все, что угодно. Это адреналин, потому что они точно знают, что мы здесь. И если предположить, что мы где-то сели на мель, остановились не в том месте или сломалась лодка – они вполне могли бы нас атаковать", - прокомментировал Комаров.

Такое нападение на этой территории произошло всего пять лет назад. Неконтактные индейцы копьями убили местного гида Кайго, когда его лодка села на мель. Его супруге чудом удалось спастись. Сейчас на месте его гибели просто лежит коряга, потому что ступать на эти земли очень опасно и установить какой-то памятный знак невозможно.

В новом выпуске Дмитрий Комаров проведет собственное расследование, чтобы выяснить детали произошедшего.

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Команде Мира наизнанку выпадет уникальная возможность пообщаться с родителями погибшего члена племени ваорани Кайго - Тападе и Маюэ, которые живут в маленьком безымянном поселении на границе зоны неконтактных. Супружеская пара расскажет все подробности того страшного дня, а отец семейства даже покажет орудие убийства. Удивительно, но отец до сих пор хранит копье, которым закололи его сына. По традиции, ваорани сохраняют оружие, которым убили близкого человека, чтобы отомстить убийце и его племени.

Тападе и Маюэ хранят копье, которым убили их сына/ Пресс-служба

Не так давно считалось, что жестокая традиция кровной мести уже в прошлом, пока в 2013 году в эквадорских джунглях не случилась настоящая межклановая война. За убийство своего старейшины ваорани, которые контактируют с цивилизованным миром, вырезали целое поселение неконтактных. Тогда погибли десятки людей. Эта новость всколыхнула все эквадорские СМИ, ведь никто не ожидал такого события в наши дни.

Собирается ли отец семейства Тападе мстить за своего сына Кайго, телезрители узнают уже завтра в новом выпуске Мира наизнанку.

Кроме того, в поселении Дмитрий Комаров познакомится с бытом современных контактных ваорани. Придерживаясь древних традиций, они по-прежнему украшают лица гостей красной краской из фрукта ачиоте, напоминающего каштан, строят онко – хижины из пальмовых листьев и продолжают делать ожерелья из зубов животных, которые являются признаком статуса индейцев. В то же время, они носят одежду, пользуются радиостанцией и другими багами цивилизации.

Цивилизация и первобытные традиции причудливо объединяются в быту ваорани/ Пресс-служба

Телеведущий узнает, как охотятся племена индейцев в наши дни, что едят на завтрак, как общаются между собой и как цивилизация изменила их жизнь.

Эксклюзивом выпуска станет уникальное интервью с единственным человеком, который выжил после встречи с неконтактной группой племен. Им оказалась супруга погибшего гида Кайго, которой удалось бежать во время нападения, несмотря на ранение. Это интервью – источник очень ценной информации о группах неконтактных племенах, ведь все остальные, кто встречал их – погибали. Девушка не только расскажет, как выглядели индейцы, но и вспомнит все подробности того дня, и даже назовет имена убийц ее супруга.

Неожиданно, во время интервью вспыли подробности не только гибели Кайго, но и того, как начиналась большая межклановая война 2013 года, ведь убитым старейшиной контактных ваорани оказался дедушка этой девушки.

Ожерелье из зубов животных у ваорани - признак статуса / Пресс-служба

Дмитрию Комарову удалось добыть сенсационные подробности этого события, о которых не знали даже местные СМИ.

Эксклюзивные интервью, кровная месть и расследование трагедии в джунглях Эквадора – смотрите в новой серии Мира наизнанку уже завтра, в 18:30 на телеканале 1+1.

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