Ксения Мишина сделала официальное заявление о ее отношениях с Эллертом

Ксения Мишина и Александр Эллерт: счастливы вместе? / Instagram

Актриса, победительница Танцев со звездами и Холостячка 2020 Ксения Мишина решила поставить точку в пересудах о ее отношениях с Александром Эллертом.

В Instagram Мишина отвечала на вопросы поклонников. Среди прочих был и вопрос о ее романе с Эллертом, ведь после Холостячки они казались очень крепкой парой, а их расставание летом сильно расстроило фанатов влюбленных. Лелея надежду на воссоединение Эллерта и Мишиной, они спросили у актрисы, какие же между ними на самом деле отношения.

Ответ артистки был весьма однозначным: "Много вопросов на одну и ту же тему, отвечаю всем: у нас нет отношений и мы не вместе".

Далее Мишина рассказала, что для нее идеальная семья: "Это изначально два человека, которые стремятся вместе создать идеальную семью, и которые вместе видят в этом ценность".

На вопрос "Что табу для ваших отношений? И что никогда не простите?" актриса ответила: "Измены, абьюз, психологический и физический. Очень тяжело существовать в манипулятивных отношениях и в инфантильных".

Реклама

Мишина рассказала, какие у нее отношения с Эллертом / instagram.com/misha.k.ua

Причина расставания Мишиной с Эллертом остается тайной, но после этих ответов актрисы в сторис поклонники пары предположили, что все дело в инфантильности Александра Эллерта и его нежелании строить семью.

Читайте такжеКсения Мишина в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ножками:"Секси-чика сегодня будет!"

Ране Мишина поделилась советом, как правильно выходить из токсичных отношений.