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Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани

26 ноября 2021, 10:43
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Ведущий возьмет интервью у убийцы первых миссионеров, которые вышли на контакт с ваорани, и отправится на поиски еще неконтактного племени.

Дмитрий Комаров возьмет эксклюзивное интервью у убийцы первых миссионеров / Пресс-служба

В субботу в 18.30 на 1+1 в программе Мир наизнанку Дмитрий Комаров продолжает знакомить зрителей с индейским племенем ваорани, которое живет в лесах Эквадора. В эту субботу в новом выпуске телеведущий пройдет по пути первооткрывателей и расскажет драматичную историю первых контактов индейцев с цивилизованным миром.

В середине прошлого века пять молодых миссионеров из США прилетели в Эквадор. Они мечтали первыми открыть тогда еще неконтактное племя ваорани. Миссионеры знали о жестокости этих индейцев, но верили, что смогут найти к ним подход. Эту операцию назвали "Аука", что в переводе означает "дикарь". Ее подробности миссионеры держали в строжайшем секрете, а каждый шаг записывали на любительскую камеру. Эти эксклюзивные кадры Дмитрий Комаров покажет в новом выпуске.

Первые шаги операции "Аука" были успешными. Обнаружив поселение ваорани с воздуха, миссионеры стали обмениваться подарками с ними. Они сбрасывали с самолета на веревке ножи и другие полезные вещи, пока не получили первые подарки взамен – попугая и жареную обезьяну. Приняв это за проявление дружелюбия, миссионеры рискнули вживую встретиться с племенем. 6 января 1956 года произошло важное историческое событие для этого региона – самый значимый контакт с ваорани, который в последствии изменил культуру целого народа. Его кадры эксклюзивно покажут в новом выпуске Мира наизнанку.

Все шло хорошо, пока одно случайное совпадение не стало причиной трагедии. В результате, всю группу из пяти американцев, которые не использовали оружие для обороны, неожиданно закололи копьями, а причиной тому стала обычная фотография.

Дмитрий Комаров проведет собственное расследование, чтобы восстановить события того дня и разобраться, почему индейцы так резко изменили свое отношение. Он найдет не только родственников участников тех событий, но и самого убийцу. Путешественник постарается выяснить причины неожиданной атаки, а также узнает, что чувствует сегодня индеец ваорани, собственноручно убивший чужестранцев в тот самый день. Сожалеет ли он о содеянном и как относится к убийствам сейчас, когда его племя уже стало частью цивилизованного общества?

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В последствии те события изменили культуру целого народа и жизнь в регионе. То самое племя все же вышло на контакт с цивилизованным миром. Но этому предшествовала история, достойная сценария приключенческого фильма. В ней есть место и любви, и вере в людей, и жестоким убийствам.

Мир Наизнанку. Эквадор / Пресс-служба

Также в новом выпуске Дмитрий Комаров попытается и сам стать первооткрывателем. Он отправится на поиски племени тагиери – одного из двух, которые отказались выходить на контакт и по-прежнему живут изолированно в тропическом лесу. Найти их или второе неконтатное племя – тароменани - очень сложно. Для этого команда проекта изучила все доступные карты и по крупицам собрала воедино все найденные сведения, чтобы максимально увеличить шансы на успех.

"Миссионеры, которые пытались выйти на контакт с племенами, преследовали разные цели. Они хотели объяснить, что убивать плохо, что цивилизованный мир не страшен, какие есть плюсы в том, чтобы жить в тандеме с цивилизацией. Наша цель совершенно другая. Мы хотим лишь увидеть и убедиться, что эти люди еще остались. Ведь раньше было очень много неконтактных племен с самобытной культурой. А сегодня они исчезают", - поделился Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку. Эквадор / Пресс-служба

Неконтактные племена постепенно исчезают с лица Земли, а культура контактных меняется под влиянием современного мира. Поэтому такие репортажи имеют особенную ценность.

Найдет ли Дмитрий Комаров неконтактных индейцев в лесах Амазонии, что пошло не так в роковой для миссионеров день первого знакомства с ваорани и почему индейцы отправляют женщин вперед на встречу с чужеземцами – в новом выпуске Мира наизнанку в эту субботу в 18.30 на 1+1.

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