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Мир наизнанку - Колумбия: как шьют пуленепробиваемую одежду, защищающую жизнь украинцев

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 16:34 обновлено 27 апреля, 16:34
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Команда проекта познакомится с модельером пуленепробиваемой одежды, которого называют "Армани", и проверит его товары на прочность.
Мир наизнанку Колумбия-новый выпуск на 1 + 1 Украина
Мир наизнанку Колумбия - новый выпуск на 1+1 Украина / Пресс-служба

Уже в эту пятницу, 27 апреля, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина покажут новый выпуск Мира наизнанку, снятый до полномасштабного вторжения. На этот раз Дмитрий Комаров познакомится с колумбийским модельером, который создает пуленепробиваемую одежду, и посетит фабрику, где шьют вещи, спасающие жизнь.

Колумбия известна не только залежами драгоценных камней и зажигательными танцами, но и высоким уровнем преступности. Поэтому вопрос безопасности для колумбийцев чрезвычайно важен.

Колумбийский модельер Мигель Кабальеро нашел способ сочетать моду и безопасность. Он создает футболки поло, классические мужские рубашки, качественные куртки и плащи, среди которых есть и изящные женские модели. Одежда выглядит стильно и модно, не привлекая лишнего внимания. Трудно даже догадаться, что все модели - пуленепробиваемые.

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Идея создавать одежду, которая не привлекает внимание, но защищает от пуль, появилась у Мигеля после знакомства с охранниками одного из его одноклассников. Они работали без защиты, подвергая себя опасности. Все из-за того, что классические бронежилеты слишком заметны.

Сейчас среди клиентов модельера по меньшей мере 38 президентов, дипломаты, бизнесмены и всемирно известные звезды шоу-бизнеса. Мигеля Кабальеро называют "Армани" пуленепробиваемой одежды.

"Во время съемок этой программы, еще до полномасштабного вторжения, мы и подумать не могли, что вопрос бронежилетов в Украине станет более актуальным, чем в Колумбии. Мы уверены, что победа Украины близко и вскоре наше небо станет мирным, а пуленепробиваемая одежда перестанет быть необходимостью", - рассказал Дмитрий.

Мир наизнанку Колумбия-новый выпуск на 1 + 1 Украина
Мир наизнанку Колумбия - новый выпуск на 1+1 Украина / Пресс-служба

Интересно, что тысячи таких колумбийских жилетов сейчас защищают жизнь украинцев.

Колумбийский модельер лично для Дмитрия Комарова провел экскурсию по фабрике, которая расположена на окраине Боготы. Но чтобы проверить надежность бронированной одежды, журналисту пришлось решиться на рискованный трюк. Дмитрий Комаров наденет бронированную куртку и позволит выстрелить в себя.

Действительно ли одежда колумбийского дизайнера способна остановить пулю и что удивило Дмитрия Комарова, смотрите в новом выпуске Мира наизнанку 28 апреля в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

шоу-бизнес Мир наизнанку Дмитрий Комаров Телеканал 1+1 проект Мир наизнанку новости шоу бизнеса
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