Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

Анонс нового выпуска Вечернего квартала / Пресс-служба

4 декабря в 20:20на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний Квартал. Зрителей ожидает новая порция политической сатиры, жизненных ситуаций и неожиданных гостей.

На какие уловки готов пойти муж, чтобы только не ехать на дачу? Юрий Ткач и приглашенная актриса – звезда Женского Квартала Ирина Гатун покажут жизненную ситуацию, в которую попадала почти каждая украинская семья.

Анонс нового выпуска Вечернего квартала / Пресс-служба

Супруги попытаются договориться, как спланировать выходные, однако всегда будут находить минусы такого времяпрепровождения.

– Если тебе не хочется, то так и скажи, что ты просто никуда не хочешь ехать со мной!

– Ты что, с тобой одно удовольствие ехать. Когда сидишь за рулем, а с правой стороны у меня: Толя, вперед, Толя назад, что ты делаешь, Толя, стоп! – будут общаться актеры.

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Специальными гостями Вечернего Квартала станут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов, которые примут участие в номере о корпоративе, заказчики которого оказались довольно необычными людьми.

Рэпер K-Maro на Вечернем квартале / Пресс-служба

Зрителей ожидают также и музыкальные номера от группы ЛЯПИС 98, канадского рэпера K-Maro, а также певицы и тренера Голосу країни-12 DOROFEEVA. Кроме того, кварталовцы рассмотрят фото исполнительницы и адаптируют их под детский контент. А зачем - зрители узнают уже 4 декабря.

ЛЯПИС 98 на Вечернем квартале / Пресс-служба

Накануне премьеры, актер и художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой сделал первые в жизни татуировки. Это надписи на латыни с именами жены и дочерей, а также жизненная цитата: Kse Var Sim mihi reginae aeternus (перевод с латыни - Ксения Варвара Серафима мои королевы навсегда) и non potest aliquis non poterat nemo primus (никто не может быть первым).

Свои первые эмоции от процесса Кошевой прокомментировал довольно кратко: "Ощущения новые, я сказал, что не буду смотреть до конца работы, но работы непочатый край".

Смотрите новый Вечерний Квартал завтра в 20:20 на телеканале 1+1.