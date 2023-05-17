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"Они начали готовиться к войне с 2007": в проекте "Год.За кадром" покажут полное интервью Буданова

Анна Подгорная
17 мая 2023, 11:51 обновлено 17 мая, 11:51
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Дмитрий Комаров делится со зрителями эксклюзивными материалами и секретными данными, которые было опасно озвучивать ранее.
Кирилл Буданов в спецпроекте Дмитрия Комарова год.За кадром
Кирилл Буданов в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год.За кадром" / Пресс-служба

В пятницу, 19 мая, в 21:30 на телеканале 1+1 Украина выйдет четвертый выпуск спецпроекта Дмитрия Комарова "Год.За кадром". В нем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов раскроет военные тайны, которые уже можно озвучивать.

Во время разговора с Дмитрием Комаровым главный разведчик страны рассказал, когда в россии на самом деле началась подготовка к войне в Украине.

"Активно россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом. Скажу так: не было бы событий 2014 года - это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежна", - сказал Буданов.

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Кроме того, в четвертом выпуске "Год.За кадром" глава ГУР расскажет о плане россиян напасть на Украину в 2021 году и объяснит, почему им это не удалось.

Во время интервью Кирилл Буданов расскажет не только о военных тайнах, а также о личном. Он признается, что было причиной его слез, какие решения для него самые сложные и из-за чего у него больше всего болит. Также главный разведчик страны расскажет о городе своего детства, который мечтает посетить после победы.

Какое количество десанта планировало захватить Киев, что на самом деле означали колонны военной техники в первые дни полномасштабного вторжения, как ГУР узнает необходимую информацию и к чему надо готовиться после победы Украины - смотрите в четвертом выпуске спецпроекта Дмитрия Комарова "Год.За кадром" 19 мая в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

Дмитрий Комаров Телеканал 1+1 Кирилл Буданов
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