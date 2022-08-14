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Почему не стоит отказываться от радостей жизни во время войны - рассказывает звездная психологиня

14 августа 2022, 19:43

Эксклюзивно в Сніданку з 1+1 на ТЕТ Наталья Холоденко прокомментировала, почему не стоит намеренно ставить жизнь на паузу во время войны.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко рассказала, почему не стоит ставить жизнь на "стоп" во время войны / instagram.com/kholodenkon

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины очень сильно повлияло на психологическое состояние общества, которое поставило жизнь на "стоп". Однако летом маркетинговое исследование Gradus Research показало, что люди начали больше внимания уделять себе: встречаться с родными и друзьями, посещали парикмахера и отдавали предпочтение другим личным делам.

Актуально ли это - эксклюзивно в Сніданку з 1+1 рассказала звездная психологиня Наталья Холоденко. По словам специалистки, эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд.

"Во-первых, для женщин поход к парикмахеру, к косметологу, к мастеру маникюра – это сеанс психотерапии. Для них это способ переключиться, почувствовать себя хорошо. От того, что женщина будет ходить, страдать, не умываться косметическими средствами, не ухаживать за собой – скорее мирные времена от этого не наступят", - подчеркнула психологиня.

Специалист добавляет, что это определенный вид самообмана, ведь косметические процедуры, как и спорт – это способ хранения ресурсного состояния. И если человек от этого отказывается, то его может ожидать замещение в виде разнообразных вредных привычек. Насчет темы осуждения друг друга за вопрос ухода за собой и похода на различные процедуры, то Холоденко подобные выпады считает одной из форм измены.

"Это бесконечная тема. А кто сделал объявление, как должно быть правильно? Скажу про маникюр и прически – я считаю, что это характерная черта украинок. На сегодня это настолько в нашей культуре, что даже на последние деньги она пойдет, откажется от какого-то лишнего бутерброда, но это сделает. И я этим горжусь... Это выдающаяся характеристика украинок, у нас это в культуре. Чтобы даже в каждой деревне был мастер", - отметила Наталья.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко рассказала, почему не стоит ставить жизнь на "стоп" во время войны / Пресс-служба

Лично психологиня советует на подобные "замечания" не реагировать или подобрать определенный набор шуток, и с его помощью отвечать на упреки.

Относительно того, как избавиться от чувства вины, Холоденко в первую очередь советует понять, что когда мы искусственно ограничиваем себя в чем-то, то исчезает интерес к жизни и начинается депрессия. Психологиня отметила следующее: "Если объективно, война - это состояние траура в обществе. Одновременно очень много людей гибнет и страдает, и есть такое, что одни сидят в кафе, а другие, грубо говоря, кусок хлеба ищут или в окопах спят. Но, если бы те, кто может, не ходили бы в кафе, а те, кто не имеют такой возможности, от этого стали жить лучше - то это одно дело. Вопрос, который себе нужно задавать: "кому от этого станет лучше?". Если возникает чувство вины - перед тем, как выпить кофе, отправьте 20 гривен на ВСУ. Или какому-то конкретному человеку, которому ты хочешь помочь".

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко рассказала, как избавиться от чувства вины / Пресс-служба

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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