Танцы на пилоне и старые песни о главном - подробности нового выпуска шоу Женский Квартал

Анонс нового выпуска Женского Квартала / Пресс-служба

В субботу, 18 декабря, в 22:15 на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска юмористического шоу Женский Квартал. Зрителей ожидает жизненный юмор и ситуации, знакомые каждому из нас.

Татьяна Песик и Валентин Михиенко покажут номер о молодых родителях, которые впервые отвели ребенка в детский сад. Родительские обязанности занимают у них столько времени, что они не знают, как можно провести время без ребенка.

- Таня, там по телевизору не мультики.

– Как не мультики?

– Не знаю, там сидит мужчина в пиджаке. И главное – ни одного животного, - общаются актеры.

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Анонс нового выпуска Женского Квартала / Пресс-служба

Пандемия настолько изменила нашу жизнь, что человек, отправляясь на отдых, пытается насладиться моментом на максимум. Актеры Женского Квартала Ирина Гатун, Валентин Михиенко и Владимир Шумко покажут историю одного из таких отпусков в Турции.

Анонс нового выпуска Женского Квартала / Пресс-служба

Кроме того, зрителей ожидают и музыкальные номера. Элина Мбани перепоет песню Рідна мати моя на современный лад и расскажет историю взрослого поколения, которое используют гаджеты, однако их предназначение не всегда понятно молодежи. Приглашенной звездой станет участница Лиги Смеха – юмористка Светлана из команды Мы слышали Гагару. Она споет песню о дружбе.

Изюминкой выпуска станет жаркий номер с участием актрисы Женского Квартала Екатерины Никитиной. Родители очень часто ходят на выступления своих детей. Мама, которую играет Анастасия Оруджова, решила поддержать и свою дочь, однако во время первого выступления в стриптиз-клубе.

Анонс нового выпуска Женского Квартала / Пресс-служба

Такая поддержка немного смутила посетителей заведения.

"Что вы смотрите на меня? Вы номер смотрите!", – прокомментировала Оруджова в номере.

Почему неожиданно клуб посетит отец и насколько далеко зайдет такая родительская поддержка – зрители узнают уже в субботу в 22:15.

Анонс нового выпуска Женского Квартала / Пресс-служба

Музыкальный сюрприз от KALUSH и номер о необычных коллекторах – не пропустите 18 декабря в 22:15 на телеканале 1+1.