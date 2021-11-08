Танцы со звездами 8 сезон 10 эфир: кто покинул проект?

Кто покинул Танцы со звездами в 10 выпуске? / instagram.com/tanci1plus1

Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера 10 эфира главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. В проекте осталось всего 5 пар. Кто же выбыл по результатам судейского и зрительского голосования?

В 10 выпуске пары впервые станцевали по два танца: один программный, и одни - со своими близкими, так как тема эфира - Семейный вечер.

В рамках семейного вечера Константин Войтенко исполнил модерн. Его поддержала супруга - Валентина Войтенко. С партнершей Роксоляной Маланчук Войтенко танцевал венский вальс.

Ольга Харлан танцевала со своей сестрой - личным талисманом и вдохновителем Татьяной. С Дмитрием Дикусаром Харлан исполнила ча-ча-ча.

Дмитрий Каднай вышел на паркет с отцом Михаилом и партнершей Алиной Ли. Программный танец Каднай-Ли - румба.

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Александра Зарицкая устроила настоящее украинское сватанье. В этом ей помогла ее бабушка Анастасия Алексеевна, ее подруги и партнер певицы по паркету Юрий Мешков. Программный танец Зарицкой в 10 эфире - самба.

Артур Логай поставил танец с женой Женей и сыновьями Германом и Львом. С Анной Карелиной Логай вышел на паркет для исполнения квикстепа.

По результатам судейского голосования пары расположились следующим образом:

09 Дмитрий Каднай-Алина Ли - 59 баллов

05 Артур Логай-Анна Карелина - 58 баллов

11 Константин Войтенко-Роксоляна Маланчук - 58 баллов

06 Ольга Харлан-Дмитрий Дикусар - 55 баллов

01 Александра Зарицкая-Юрий Мешков - 51 балл.

В "битве за жизнь" сражались пара Константин Войтенко-Роксоляна Маланчук и Александра Зарицкая-Юрий Мешков.

Из Танцев со звездами в 10 эфире выбыла пара под номером 1 - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и пятикратный чемпион Украины по бальным танцам Юрий Мешков.

В 10 эфире Танцы со звездами покинула пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова / instagram.com/tanci1plus1

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Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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