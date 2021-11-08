Танцы со звездами 8 сезон 10 эфир: кто покинул проект?

Главное танцевальное шоу страны лишилось одного из зрительских фаворитов.
Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера 10 эфира главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. В проекте осталось всего 5 пар. Кто же выбыл по результатам судейского и зрительского голосования?
В 10 выпуске пары впервые станцевали по два танца: один программный, и одни - со своими близкими, так как тема эфира - Семейный вечер.
В рамках семейного вечера Константин Войтенко исполнил модерн. Его поддержала супруга - Валентина Войтенко. С партнершей Роксоляной Маланчук Войтенко танцевал венский вальс.
Ольга Харлан танцевала со своей сестрой - личным талисманом и вдохновителем Татьяной. С Дмитрием Дикусаром Харлан исполнила ча-ча-ча.
Дмитрий Каднай вышел на паркет с отцом Михаилом и партнершей Алиной Ли. Программный танец Каднай-Ли - румба.
Александра Зарицкая устроила настоящее украинское сватанье. В этом ей помогла ее бабушка Анастасия Алексеевна, ее подруги и партнер певицы по паркету Юрий Мешков. Программный танец Зарицкой в 10 эфире - самба.
Артур Логай поставил танец с женой Женей и сыновьями Германом и Львом. С Анной Карелиной Логай вышел на паркет для исполнения квикстепа.
По результатам судейского голосования пары расположились следующим образом:
- 09 Дмитрий Каднай-Алина Ли - 59 баллов
- 05 Артур Логай-Анна Карелина - 58 баллов
- 11 Константин Войтенко-Роксоляна Маланчук - 58 баллов
- 06 Ольга Харлан-Дмитрий Дикусар - 55 баллов
- 01 Александра Зарицкая-Юрий Мешков - 51 балл.
В "битве за жизнь" сражались пара Константин Войтенко-Роксоляна Маланчук и Александра Зарицкая-Юрий Мешков.
Из Танцев со звездами в 10 эфире выбыла пара под номером 1 - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и пятикратный чемпион Украины по бальным танцам Юрий Мешков.
Читайте такжеКровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку
Ранее стало известно, кто победил во 2 сезоне шоу Маскарад.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.
Другие интересные новости:
- Знаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители
- Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности
- Новый сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: как отдохнуть в Одессе с шиком и не за все деньги мира
- Алла Пугачева и София Ротару тряхнули стариной и спели песню t.A.T.u.
- Гнилое семя: ТОП-5 непутевых родственников знаменитостей
- "Как на Титанике": Дмитрий Комаров показал всю роскошь VIP-вагона от Укрзализныци