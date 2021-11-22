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Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: кто покинул проект?

22 ноября 2021, 00:35

Близится финал шоу, который определит лучшую танцевальную пару 2021 года.

Кто покинул Танцы со звездами в 12 выпуске? / instagram.com/tanci1plus1

Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера 12 эфира главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. До полуфинала дошло всего три пары. Им предстоит сразиться за место в финале проекта и за звание лучшей танцевальной пары 8 сезона.

Первый этап

Первый танец пары исполняют с победителями предыдущих сезонов.

Так на паркет Танцев для исполнения венского вальса вышла пара 06, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, вместе с Сантой Димопулос.

Джаз танцевала пара 11, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, при поддержке Игоря Ласточкина.

Ча-ча-ча вместе с парой 05, Артуром Логаем и Анной Карелиной, станцевала Ксения Мишина.

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Второй этап

Во втором этапе программный танец для пары выбирает пара-конкурент.

Так Артур Логай и Анна Карелина исполнили джайв по выбору Константина Войтенко.

Румбу для пары Харлан-Дикусар выбрал Артур Логай.

Для пары Войтенко-Маланчук Ольга Харлан выбрала самбу.

По результатам судейского голосования пары получили следующие балы:

  • 05 - Артур Логай и Анна Карелина - 57 баллов
  • 11 - Константи Войтенко и Роксоляна Маланчук - 56 баллов
  • 06 - Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - 54 балла.

Танец на выживание исполнили все три пары. Они станцевали танго.

По решению организаторов проекта Танцы со звездами в финал 8 сезона проходят все три пары. Голосование для телезрителей будет длиться всю неделю, до следующего воскресенья.

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Ранее Дмитрий Комаров в шоу Мандруй Україною показал, где в нашей стране можно отдохнуть поклонникам экстремальных видов спорта.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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