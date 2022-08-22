В День украинского флага покажут концерт 'Вечернего квартала' в уникальном формате

Дмитрий Шуров. Фото пресс-службы 1+1

23 августа, в День украинского флага, в 21:00 в марафоне "Единых новостей" состоится премьера благотворительного концерта "Вечернего Квартала", посвященного Дню Независимости Украины. На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые.

Кроме того, это первый большой телевизионный концерт Студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Также на сцену к коллегам присоединятся Александр Пикалов и Владимир Мартинец, которые сейчас служат в рядах Национальной гвардии Украины.

Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости – очень сдержанный, но злободневный – о войне и о реалии нашего сегодняшнего дня.

"Для нас важно оставаться вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в такое сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не здамось и обязательно победим", - прокомментировал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Фото пресс-службы 1+1

На благотворительном концерте присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома. Среди номеров зрители увидят историю русского солдата, который вернулся домой с войны, которую россия развязала в Украине, но жена совсем не рада его появлению, потому что уже распланировала себе, куда потратит деньги за его гибель. Тем более, в российском госпитале ему пришили... руку бурята и ноги кадыровца и эти части тела живут теперь своей собственной жизнью. Номер будет в исполнении Юрия Великого и Анастасии Оруджовой, в эпизодах им помогут Юрий Ткач и Мика Фаталов.

Фото пресс-службы 1+1

Со своей стороны Ирина Сопонару и Юрий Ткач проведут выпуск новостей будущего – что украинцев ждет после нашей победы, а Александр Пикалов и Алина Блажкевич примеряют на себя роль главных российских пропагандистов в проекте "60 минут".

Зрители не останутся и без музыкальных сюрпризов. На сцене концерта ко Дню Независимости прозвучат патриотические "Бандерштатовские частушки" Кузьмы Скрябина. Девушки из "Женского Квартала" докажут, что все украинские женщины – ведьмы во время исполнения популярной композиции из сети - "Вражье".Также на концерт приедут и приглашенные артисты: Ріапобой Дмитрий Шуров выйдет на сцену вместе со своим гитаристом Сергеем Грызловым, который сейчас воюет на востоке Украины. Музыканта впервые за 5 месяцев отпустили на несколько дней для того, чтобы он мог выступить на концертах ко Дню Независимости.

Также зрителей ожидает выступление Олега Скрипки вместе со своим 15-летним сыном Устимом, групп KAZKA и "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

За последние шесть месяцев актеры и актрисы Студии "Квартал 95" не оставались в стороне и каждый день помогают Украине, осуществляющие волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты и лично защищают Украину. За время с момента полномасштабного вторжения, Студия "Квартал 95" дала более 120 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев.

Напомним, комедийный актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий записал пародию на видео, которое стало очень популярным в социальных сетях.

В частности, он скопировал россиянку, которая после взрывов в Крымской Новофедорівці рыдала от того, что не хочет покидать Крым, который стал ей родным". Актер симпровизировал, что еще могла наговорить ноющая оккупантка.

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