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Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

Анна Подгорная
14 февраля 2024, 14:14
Телеканал ТЕТ завершил съемки нового сезона проекта "Я люблю Україну" и объявил дату премьеры главного развлекательно-познавательного шоу для всей семьи.
Премьера нового сезона шоу Я люблю Украину на ТЕТ
Премьера нового сезона шоу Я люблю Україну на ТЕТ / Пресс-служба

Уже с 10 марта зрители снова и снова будут влюбляться в Украину с неизменной ведущей, обновленным составом капитанов и любимыми звездами.

Каждое воскресенье в 19:00 новый сезон патриотической викторины будет удивлять яркими конкурсами, звездными командами, неподдельными эмоциями, дружеским азартом и, конечно же, новым капитаном. Александр Педан и Юрий Ткач сойдутся в своем первом дружеском противостоянии, а ведущая Ксения Мишина рассудит, чьи знания об Украине крепче.

Каждый выпуск капитанов и звездных участников шоу "Я люблю Україну" будет ждать проверка 7-ю раундами с хитроумными конкурсами, зажигательными музыкальными паузами и финалом, где все решит колесо фортуны.

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Еженедельно Александра Педана и Юрия Ткача будут усиливать самые известные певцы, актеры, юмористы и ведущие страны - Тина Кароль, Юлия Санина, Оля Полякова, Злата Огневич, Тарас Цимбалюк, Анна Тринчер, Тимур Мирошниченко, Слава Демин, Лера Мандзюк, Владимир Шумко и многие другие. Все они будут мериться знаниями, узнавать новое, без страха ошибаться и делиться своей влюбленностью в Украину. А с интерактивной версией шоу на MEGOGO звезды будут становиться ближе, ведь каждый сможет присоединиться к игре по ту сторону экрана и отвечать на вопросы Ксении Мишиной вместе с "ткачевцами" и "педановцами". Проверяйте, кто кого, и получайте шанс выиграть фирменный мерч проекта "Я люблю Україну".

Айда восхищаться Украиной, ее традициями и культурой, легендарными предками и выдающимися современниками вместе с ТЕТ. Не пропустите самую патриотическую премьеру этой весны с 10 марта в 19:00. Новый сезон шоу "Я люблю Україну" - хорошая воскресная традиция для всей семьи.

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шоу-бизнес Александр Педан Юрий Ткач новости шоу бизнеса Ксения Мишина
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