"Давай устроим драку": стал известен следующий соперник Гвоздика

Александр Гвоздик / ringside24.com

Американский боец Маркус Браун (23-0, 16 КО) получил право встретиться с украинским боксером Александром Гвоздиком.

Об этом стало известно после того, как единогласным решением судей Брауну была присуждена победа над шведом Баду Джеком.

Отметим, что американец также завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA и серебряного чемпиона WBC в полутяжелом весе, пишет isport.

Браун провел нелегкий бой с Джеком. Американец держал соперника на дистанции, периодически пробивая сериями и не стеснялся клинчевать, за что по ходу боя рефери с него даже снял одно очко.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Брауну – 117:110, 116:111 и 118:109.

В интервью после поединка Браун подтвердил свою готовность сразиться с украинцем.

"Я из Стейтен-Айленда, Тедди Атлас (тренер Гвоздика, - ред.) тоже оттуда. Он думает, что у него лучший полутяжеловес мира? У Гари Старка лучший боксер полутяжелого дивизиона. Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - заявил Браун.

Напомним, в ноябре 2018 года в канадском Квебеке Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC канадца Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс.