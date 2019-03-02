Вице-президент "Карпат" спел матерную песню и уволился

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Вице-президент львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Смалийчук подал в отставку после того, как вместе с фанатами спел матерную песню про ФК "Львов".

Об этом сообщил сам Смалийчук в Facebook.

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент "Карпат", - написал он.

Смалийчук занимал пост вице-президента "Карпат" с ноября 2017 года.

В сентябре прошлого года Смалийчук после матча "Карпаты" - "Ворскла" (0:1) назвал болельщиков "овцами" из-за того, что те не пришли на матч в сильный дождь.

"Сама главная проблема в современных Карпатах - это болельщики... Вчера, когда ребята вышли на игру - увидели "настоящую поддержку". Целых полторы тысячи... Посчитайте, сколько вмещает стадион, отминусуйте сколько пришло и вы поймете, сколько во Львове овец. Овец действительно больше, чем настоящих болельщиков", - написал он тогда в Facebook.