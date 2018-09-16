Вице президент "Карпат" назвал болельщиков "овцами" и выразил уважение "пацанам"

ФК "Карпаты" / Instagram

Вице-президент украинского футбольного клуба "Карпаты" Олег Смалийчук выразил недовольство недостаточной, по его мнению, поддержкой болельщиков в матче против "Карпаты" - "Ворскла" (0:1), назвав фанов "овцами".

"Сама главная проблема в современных Карпатах - это болельщики... Вчера, когда ребята вышли на игру - увидели "настоящую поддержку". Целых полуторы тысячи... Посчитайте, сколько вмещает стадион, отминусуйте сколько пришло и вы поймете, сколько во Львове овец. Овец действительно больше, чем настоящих болельщиков", - написал он в Facebook.

Смалийчук поблагодарил тех "пацанов", которые пришли на матч, не побоявшись дождя.

"Меняйте президентов, вице-президентов, генеральных директоров и тренеров, но вы всегда будете овцами, пока не станете умирать за вашу веру в зелено-белое сердце. Мое уважение фанатам, настоящим пацанам и людям, которые не боятся дождя, чтобы быть верными зелено-белому цвету", - заключил он.

/ facebook.com/oleg.smaliychuk.3

Ранее сообщалось, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере.