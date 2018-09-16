Ибрагимович забил 500-й гол в карьере и объявил себя "богом"

Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере.
Как сообщает "Советский спорт", юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".
В Twitter Ибрагимович опубликовал картинку с надписью "бог голов" и написал: "500".
Как отмечает Sport.ua, только трем действующим футболистам удалось достичь этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Ранее в УЕФА одобрили создание нового клубного турнира.