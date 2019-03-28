Скандал с натурализацией Мораеса: в ФФУ рассказали, когда ждать вердикта УЕФА

Жуниор Мораес / ffu.ua

Решение Комитета по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА по дисциплинарным производствам из-за протеста федераций футбола Португалии и Люксембурга о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса будет принято на следующем заседании комитета.

По словам генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого, при рассмотрении вопроса о приглашении Мораеса в сборную Украины была проанализирована ситуация с получением футболистом гражданства Украины.

Он подчеркнул, что ФФУ проконсультировалась со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины, передает пресс-служба ФФУ.

"Мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Уверен, комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", – подчеркнул Записоцкий.

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Напомним, в понедельник, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии, которые ранее опротестовали результаты матчей с Украиной.