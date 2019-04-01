В Бразилии боец ММА умер после поражения нокаутом

Боец ММА умер в больнице после боя / Фото: Facebook/Матеус Фернандеш

Боец смешанного стиля (MMA) Матеус Фернандеш из Бразилии умер спустя несколько часов после поражения в любительском поединке в Манаусе.

Как сообщает MMA Fighting, 22-летний спортсмен открывал турнир Remulus Eight.

Очевидцы рассказывают, что Фернандеш получил от соперника несколько сильных ударов. Противник нанес резкий удар перед тем, как рефери остановил бой. В итоге оппоненту бразильца присудили победу посредством технического нокаута.

Фернандеша госпитализировали сразу после поединка. Однако в больнице ему стало хуже, остановилось сердце, и врачи не смогли помочь.

В MMA Fighting утверждают, что боец умер не из-за ударов, а вследствие употребления наркотиков. Поклонники удивлены, поскольку Фернандеш работал в программе по помощи наркозависимым.

Напомним, атлетическая комиссия штата Невада (США) на девять месяцев выписала дисквалификацию российскому бойцу ММА (дагестанского происхождения) Хабибу Нурмагомедову.