В Бразилии боец ММА умер после поражения нокаутом

Спортсмен получил от противника серию роковых ударов.
Боец смешанного стиля (MMA) Матеус Фернандеш из Бразилии умер спустя несколько часов после поражения в любительском поединке в Манаусе.
Как сообщает MMA Fighting, 22-летний спортсмен открывал турнир Remulus Eight.
Очевидцы рассказывают, что Фернандеш получил от соперника несколько сильных ударов. Противник нанес резкий удар перед тем, как рефери остановил бой. В итоге оппоненту бразильца присудили победу посредством технического нокаута.
Фернандеша госпитализировали сразу после поединка. Однако в больнице ему стало хуже, остановилось сердце, и врачи не смогли помочь.
В MMA Fighting утверждают, что боец умер не из-за ударов, а вследствие употребления наркотиков. Поклонники удивлены, поскольку Фернандеш работал в программе по помощи наркозависимым.
Напомним, атлетическая комиссия штата Невада (США) на девять месяцев выписала дисквалификацию российскому бойцу ММА (дагестанского происхождения) Хабибу Нурмагомедову.