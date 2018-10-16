"Очень благодарен украинцам": дядя Хабиба рассказал о начале его карьеры

16 октября 2018, 11:41

По словам Алекса Нурмагомедов, будущий чемпион в юности много раз пытался получить украинское гражданство.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Алекс Нурмагомедов, родной брат Абдулманапа, отца и тренера дагестанского спортсмена и чемпиона UFC (ММА, смешанные единоборства) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о начале карьеры бойца и его возможном выступлении за Украину.

В своем интервью Спорт-Экспрессу мужчина рассказал, что его племянник в юности проводил много времени в Полтаве, выступая за местный клуб "Антарес-2000". Затем Хабиб выступал за киевский бойцовский клуб "Combat-DOBRO".

Кроме того, Алекс Нурмагомедов рассказал, что Хабиб желал получить украинское гражданство, но процесс сорвался по неизвестной причине. "Этот вопрос нужно задать Бондаренко. Он был начальником ОВИР. Мы не раз обращались. Чем он аргументировал отказ? Абсолютно ничем", — сказал дядя бойца.

По его словам, у Хабиба осталась обида из-за неполучения украинского паспорта, однако он очень благодарен украинцам за помощь, которую они ему оказывали в начале его спортивной карьеры.

"На свои первые бои он летал из Полтавы. Отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел. […] Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится – мы не знаем", — подытожил Алекс Нурмагомедов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хабиб бросил вызов на бой легендарному боксеру Флойду Мейвезеру-младшему. Тот оперативно ответил Нурмагомедову. 

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