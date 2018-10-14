"Неугомонный драчун": Нурмагомедов вызвал на бой легендарного боксера Мейвезера

Нурмагомедов и Мейвезер / Life

Российский спортсмен ММА (смешанные бои) дагестанского происхождения и новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой легендарного американского боксера Флойда Мейвезера.

Видео с обращением боец опубликовал на странице в социальной сети Instagram известного боксерского менеджера Деджуана Блэйка.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27", — написал Нурмагомедов (не став уточнять, какие именно правила он желает провести поединок – бокса или ММА).

"В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я", — добавил боец. Кроме того, он напомнил, что Мейвезер не смог уложить на ринг Макгрегора (Боксер победил ирландца в Лас-Вегасе в августе 2017-го техническим нокаутом − "Главред"), а Хабиб сделал это легко.

Напомним, 7 октября сообщалось о том, что Нурмагомедов в Лас-Вегасе одержал победу в бою за титул чемпиона над ирландским бойцом Конором Макгрерором. Однако на достигнутом не успокоился, после окончания поединка выпрыгнул из октагона и вместе со своим окружением устроил драку со свитой своего противника.

Позже президент UFC Уайт объяснил, в какую именно сумму россиянину "влетит" драка. Отец и тренер Хабиба, Абдулманап, расскажал, что жестко накажет сына за этот проступок. Однако президент РФ Владимир Путин при личной встрече с семейством Нурмагомедовых попросил его удержаться от наказания.