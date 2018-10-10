"Главную задачу решил достойно": Путин рассказал отцу Хабиба, как тому нужно наказать сына

Владимир Путин, отец и сын Нурмагомедовы / LifeShot

Российский президент Владимир Путин в городе Ульяновске провел встречу с бойцом ММА (смешанные единоборства) и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом/тренером − Абдулманапом.

Путин лично попросил Нурмагомедова-старшего "строго не наказывать" сына за массовую драку, устроенную им и его окружением после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Видео встречи было опубликовано на канале LifeShot мессенджера Telegram.

"Буду просить папу, чтобы не строго наказывал, потому что главную задачу решил. Достойно и убедительно", — сказал президент РФ.

Напомним, ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал, в какую именно сумму россиянину "влетит" драка. В ответ Нурмагомедов начал угрожать ему через соцсеть Instagram.