Хабиб угрожал президенту UFC через Instagram

Хабиб Нурмагомедов / instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пригрозил повредить автомобиль президента "Абсолютного бойцовского чемпионата" (UFC) Даны Уайта.

Свою угрозу Нурмагомедов сделал достоянием общественности через социальную сеть Instagram.

"Дана Уайт, тебе повезло, что ты дал мне пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место", — написал спортсмен под фото, на котором он щеголяет с чемпионским поясом в руках UFC.

Сам Уайт в комментариях к посту Нурмагомедова ответил, что расскажет об угрозе отцу и тренеру бойца – Абдулманипу.

/ Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе победил в бою за титул чемпиона ирландца Конора Макгрерора.

После окончания поединка выпрыгнул из октагона и вместе со своей свитой устроил драку с окружением своего противника.

Позже Уайт объяснил, в какую именно сумму россиянину "влетит" драка.