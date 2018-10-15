Мейвезер ответил Хабибу, вызвавшему его на бой

Флойд Мейвезер-младший / Reuters

Легендарный боксер, дюжину раз завоевывавший титулы чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил кинувшему ему вызов на бой чемпиону UFC (смешанные единоборства) Хабибу Нурмагомедову.

"CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!" — написал на своей странице в социальной сети Instagram Мейвезер-младший.

Напомним, бросая вызов на бой Мейвезеру, Хабиб не смог уложить на ринг Макгрегора (Боксер победил ирландца в Лас-Вегасе в августе 2017-го техническим нокаутом − "Главред"), а Нурмагодев сумел победить нокаутом.