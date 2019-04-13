Ломаченко нокаутировал британца, опубликовано видео

Василий Ломаченко отправил в нокаут Энтони Кроллу / Фото: Instagram/lomachenkovasiliy

В американском Лос-Анджелесе украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко защитил свои пояса — нокаутом победил британца Энтони Кроллу.

Бой Ломаченко — Кролла проходил на арене Staples Center, украинец победил соперника в 4 раунде.

Ломаченко имел преимущество на протяжении всего поединка, перед тем, как нокаутировать Кроллу, он отправил его в нокдаун.

Судьба поединка решилась на первой минуте 4 раунда — украинец потряс Кроллу серией мощных ударов в голову, и британец в беспамятстве упал на ринг, пишет УНИАН.

Напомним, в декабре 2018 года в американском Нью-Йорке в спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Позже появилось видео, на котором запечатлено, как украинец отправлял соперника в нокдауны.