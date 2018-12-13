Известный промоутер рассказал о пределе Ломаченко

13 декабря 2018, 11:38

Бойцы первого полусреднего веса слишком крупные для украинского чемпиона по боксу, полагает промоутер.

Известный промоутер полагает, что для Василия Ломаченко сейчас легкий вес — предел
Для Василия Ломаченко сейчас легкий вес — предел, полагает известный промоутер / УНИАН

Американский промоутер, основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум считает, что для украинского боксера, чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко сейчас легкий вес является пределом.

Возможно, наш соотечественник перерастет легкий вес через несколько лет, рассказал промоутер в интервью BoxingTalk.

По его мнению, сейчас бойцы первого полусреднего веса (до 63,5 кг) слишком крупные для украинского чемпиона.

"Думаю, да (легкий вес — предел Ломаченко — Ред.). Как минимум сейчас я так считаю. Может быть, все изменится через два года", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Позже появилось видео, на котором запечатлено, как украинец отправлял соперника в нокдауны.

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промоутер Василий Ломаченко Боб Арум
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