Украинец Беленюк сплясал с флагом после победы на чемпионате Европы

Беленюк после победы не скрывал эмоции / Фото: Twitter/НОК Украины

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал чемпионом Европы в категории до 87 кг, не оставив соперникам шансов.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выигрывает чемпионат Европы", - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета в Twitter.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, что Беленюк очень эмоционально отреагировал на победу и станцевал гопак с флагом Украины в руках.

Позже спортсмен опубликовал в Facebook видео своего феерического победного танца.

"Спасибо всем, кто поддерживал и верил! Это золото посвящаю Украине и всем украинцам! Искренние эмоции людей - то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа ещё впереди", - подписал ролик Беленюк.

Beleniuk-Abbasov ПЕРЕМОГА! ТРИРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН ЄВРОПИ! ️??️ ??️ ️??️ Прапор України майорить на арені Бухареста, і переможний гопак на десерт! Опубликовано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Суббота, 13 апреля 2019 г.

Напомним, Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле по версии Объединенного мира борьбы (UWW).