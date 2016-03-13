Чемпионат Европы по борьбе: Беленюк завоевал золото в последней схватке соревнований

В столице Латвии Риге завершился последний день соревнований чемпионата Европы по борьбе, где на соревнованиях в греко-римском стиле в весовой категории до 85 кг.

Победу одержал украинец Жан Беленюк, он выиграл золотую медаль в последней схватке соревнований, сообщает УНИАН.

Отмечается, что Беленюк, являющийся действующим чемпионом мира осеннего первенства, которое проходило в Лас-Вегасе (США), более чем уверенно прошел всю дистанцию соревнований в Риге. В 1/8 финала украинец оказался сильнее Кристофера Йоханссона (Швеция) — 5:0. в четвертьфинале он поборол Дениса Кудлу из Германии — 6:1, в полуфинале был сильнее Лаумитиса Адомайтиса из Литвы — 2:1, а в решающей схватке поборол Роберта Кабилашвили из Грузии — 5:2.

Таким образом, Беленюк стал двукратным чемпионом Европы. Всего по итогам чемпионата Европы на счету сборной Украины во всех стилях борьбы — женской, вольной и греко-римской — 14 наград. Чемпионат Европы проходил в Риге с 7 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что женская сборная Украины стала чемпионом Европы по борьбе.