Украинец Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле

Украинец Жан Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле по версии Объединённого мира борьбы (UWW).

Об этом Беленюк сообщил в Instagram.

"Спасибо союзу за признание меня лучшим борцом по итогам 2016 года в мире. Спасибо всем, кто способствовал моим достижениям в этом году. Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает", — написал Беленюк.

UWW является Международной федерацией греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы.

Фото: zhanbeleniuk.