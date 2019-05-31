Антонио Конте возглавил Интер

Экс-тренер "Ювентуска" Антонио Конте возгавил извечного противника / EPA/UPG

Итальянский тренер Антонио Конте будет работать в миланском Интере. Контракт рассчитан на три года с зарплатой 12 миллионов евро в год.

В Италии Конте известен по успешной работе в туринском Ювентусе.

"Уверен, что Конте - один из лучших тренеров. Его назначение поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, одна из которых всегда оставалась неизменной - сделать этот клуб снова одним из лучших в мире", - прокомментировал назначение президент Интера Стивен Чжан.

Напомним, Конте был уволен из лондонского Челси летом 2018 года. После этого итальянец отсудил у лондонского клуба 9 миллионов фунтов.