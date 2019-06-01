Цуренко вылетела с Ролан Гаррос

Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп / EPA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прекратила свои выступления на престижном теннисном турнире Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира и действующей чемпионке турнира румынке Симоне Халеп.

Украинка сумела взять только три гейма в матче и проиграла со счетом 2:6, 1:6.

"Мой теннис? Я им крайне недовольна. Как и своим ментальным состоянием. Вроде бы уже обладаю кое-каким опытом, но так и не понимаю, что делать, когда тебя настолько накрывает паника? Руки трусятся – зубы сводит! Руки начали труситься во втором сете. Плохо даже помню, что я там себе говорила", - сказала Цуренко после матча журналистам официального сайта турнира.

Стоит отметить, что из пяти встреч, которые украинка играла с Халеп она все проиграла.

Отметим, что ранее турнир покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в своем матче уступила испанке Гарбинье Мугурусе.