Свитолина покинула Ролан Гаррос

Элина Свитолина покинула Париж / Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть стадию третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Занимающая девятую строчку в мировом рейтинге WTA украинка потерпела поражение от 19-й в списке испанки Гарбинье Мугурусы в двух сетах со счетом 3:6, 3:6.

Отметим, что поражение полностью по игре, Мугуруса в последнее время прибавила, да и в Париже она всегда играла неплохо. Начинается травяной сезон, во время которого Элине не так много защищать и лучше посвятить себя полному восстановлению от травмы.

В четвертом круге Мугуруса сразится против американки Слован Стивенс или словенки Полоны Херцог.

Отметим, что ранее в следующий раунд турнира пробилась другая украинка Леся Цуренко.

Напомним, что недавно Свитолина снялась для мужского журнала.