Действующая чемпионка Ролан Гаррос сенсационно вылетела с турнира

Симона Халеп / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал.

В четвертьфинальном противостоянии экс-первая ракетка мира проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 4:6. Действующая чемпионка Ролан Гаррос раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой один эйс, и 4 брейка.

Отметим, что Аманда впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал 17-летняя американка поспорит с австралийкой Эшли Барти.

Напомним, что ранее Симона Халеп обыграла украинскую теннисистку Леся Цуренко.