Валентина Шевченко vs Джессика Ай: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

Валентина Шевченко - Джессика Ай / UFC

9 июня в Чикаго на турнире UFC 238 чемпионка Валентина Шевченко будет защищать свой пояс в бою с американкой Джессикой Ай.

31-летняя представительница Кыргызстана Шевченко (16-3) впервые будет отстаивать свое звание. Титул достался ей в декабре прошлого года - на UFC 231 она победила представительницу Польши Йоанну Енджейчик.

Кто такая Ай

После черной полосы в виде четырех поражений в рамках легчайшей весовой категории американка спустилась в более легкий дивизион и перезагрузила карьеру. Сейчас Ай трижды одолела своих оппоненток. Джессика поочередно победила Калиндру Фарию, Джессику-Роуз Кларк и Кэтлин Чукагян. Все три поединка претендентки завершились решением судей.

В главные претенденты на чемпионский пояс Джессика выбилась все на том же UFC 231. Она одержала победу раздельным решением над Кэтлин Чукагян и стала первым номером рейтинга. Зачастую американке недостает завершающего удара, но в целом она очень опасный соперник.

Прогнозы букмекеров

Вопросов о победителе в этой встрече у букмекеров не возникает, поскольку Валентина мощнее соперницы во всех аспектах. На победу Шевченко они дают коэффициент 1.07. Сделать ставку на успех американки можно за 11.00.

Где смотреть бой

В общедоступной вещательной сетке этого боя нет. Его покажет UFC ТВ 9 июня в 01:30. Также о главных событиях боя расскажет Главред.