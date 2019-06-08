Тони Фергюсон vs Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

8 июня 2019, 15:40

В главном карде UFC 238 сразятся Тони Фергюсон и Дональд Серроне.

Фергюсон - Серроне
Фергюсон - Серроне / UFC

Завтра, 9 июня, Тони Фергюсон встретится с Дональдом Серроне на турнире UFC 238 в Чикаго. Победитель этого поединка заработает право сразиться за пояс чемпиона мира в легком весе.

Послужной список бойцов

Фергюсон, также известный как Эль Кукуй, начал карьеру в MMA в 2008 году. Он провел 27 поединков и победил в 24 из них, одержав 10 побед нокаутом. Сильные стороны Фергюсона - мощная и нестандартная ударная техника, выносливость и прекрасное владение бразильским джиу-джитсу. Отметим, что Эль Кукуй не проигрывает с 2012 года. Напомним, что Фергюсон неоднократно должен был драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но их бой четыре раза отменяли.

Серроне, известный по прозвищу ковбой дерется в смешанных единоборствах с 2006 года. За это время он выступил в 48 поединках и выиграл в 36 из них, нокаутировав 10 соперников. Ковбой известен как универсальный боец, который владеет кикбоксингом, тайским боксом и бразильским джиу-джитсу. 

Слова бойцов

Накануне боя оба бойца пребывают в отличном настроении и верят в свой успех.

"Я занимался дайвингом в пещерах, когда мне позвонили из UFC и спросили: "Эй, хочешь подраться через три недели?". Я ответил "да", бросил миску с гуакамоле, поставил пиво на стол и прыгнул на ближайшую "пташку" домой. Буду готов зажечь 8 июня в Чикаго. Уверен, что смогу победить. Собираюсь прикончить Фергюсона!" - рассказал Серроне в интервью LowKick.

Между тем Фергюсон уверен в своей победе.

"Серроне? Да мне все равно с кем драться. Я могу победить любого и Серроне тоже. Уверен, что победа будет за мной. У Серроне точно есть яйца, он единственный, кто не испугался меня и подписался на бой", - сказал журналистам Фергюсон.

Прогнозы букмекеров

На победу Тони Фергюсона дают коэффициент 1.60. Поставить на триумф Серроне можно за 2.40. Эти коэффициенты свидетельствуют, что соперники в целом по уровню равны, но небольшое преимущество букмекера отдают Фергюсону.

Где смотреть бой

Трансляцию боя покажет UFC ТВ 9 июня в 06:00. Также о главных событиях боя расскажет Главред.

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UFC Тони Фергюсон новости спорта UFC ТВ Дональд Серроне UFC 238
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