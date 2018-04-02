Бой Хабиба Нурмагомедова с Фергюссоном отменен, названо имя нового соперника

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном, который был запланирован на 7 апреля, отменен.

Об этом Уайт рассказал в видео, опубликованном на своей странице в инстаграме. Он отметил, что американец выбыл из-за травмы колена, а его заменит чемпион организации в полулегком весе (до 66 кг) Макс Холлоуэй.

"К сожалению, Тони выбыл, он повредил колено, но прекрасная сторона этого спорта в том... что с Хабибом встретится Макс Холлоуэй", - заявил Уайт, комментируя отмену боя за звание чемпиона в весовой категории до 70 кг на турнире UFC 223.

Нурмагомедов в своем инстаграме пожелал сопернику выздоровления: "Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком"

Сам Фергюсон извинился за то, что не сможет выйти в октагон из-за травмы. "В пятницу я встречался с журналистами, и в студии со мной случился инцидент, в результате которого я порвал связку в колене. Мой врач и врач UFC запретили мне драться. Говорят, что мне нужна операция. Вскоре проконсультируюсь с докторами по этому поводу. И постараюсь вылечиться как можно быстрее, чтобы вернуться и защитить свой титул. Прошу прощения у фанатов, UFC, Хабиба, моей команды, тренеров, друзей и, конечно, у моей семьи. Всех с Пасхой! Верю, что в этом кошмаре есть смысл, ведь это не первоапрельская шутка. Хорошего всем здоровья", – написал Фергюсон.

Стоит отметить, что бой Хабиба и Фергюсона отменен уже в четвертый раз. В 2015 и 2016 годах спортсмены не смогли подраться по причине травм. В прошлом году Нурмагомедов не смог сделать вес.