Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть

8 июня 2019, 23:01

Отборочный матч Евро-2020 начнется 10 июня в 21.45.

Украина - Люксембург
Украина - Люксембург / sports.masters-bet

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на Арене Львов проведет очередной поединок отборочного цикла Евро-2020 против 86-й команды рейтинга ФИФА Люксембурга. Наша сборная располагается на 27-й позиции мирового рейтинга.

Отметим, что ранее Украина выходила на поле 10 июня лишь в одном из 258 сыгранных матчей. В 2009 году она в Киеве в отборочном поединке ЧМ-2010 обыграла сборную Казахстана со счетом 2:1 (дубль оформил Сергей Назаренко).

Матчи сборных

В стартовых турах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла в гостях вничью с Португалией (0:0), одержала трудную выездную победу у Люксембурга (2:1) и разгромила 7 июня на Арене Львов сборную Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле сломила сопротивление Литвы (2:1), уступила дома Украине (1:2), а также 7 июня сыграла вничью с литовцами в Вильнюсе (1:1).

Украина в хорошем настроении подходит к матчу с Люксембургом
Украина в хорошем настроении подходит к матчу с Люксембургом / УЕФА

История встреч

Всего сборные между собой встречались четыре раза. Три поединка были сыграны в отборах к чемпионату Европы, а один мат был товарищеским.

25.03.2019 - Люксембург - Украина - 1:2 (Отборочный матч ЧЕ-2020)

14.06.2015 - Украина - Люксембург - 3:0 (Отборочный матч ЧЕ-2016)

15.11.2014 - Люксембург - Украина - 0:3 (Отборочный матч ЧЕ-2016)

08.06.2006 - Люксембург - Украина - 0:3 (Товарищеский матч)

Состав Украины дороже

Портал transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов сборной Украины почти в 12 раз дороже, чем соперника - 134,05 млн евро против 11,98 млн.

Тройку самых дорогих футболистов Украины составляют: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) - 20 миллионов, Александр Зинченко (Манчестер Сити) - 15 миллионов и Виктор Цыганков (Динамо) - 13 миллионов.

Самые дорогие исполнители гостей - Венсан Тиль (По) - 3 миллиона, его брат Оливье Тиль (Уфа) -1,5 миллиона и Кристофер Мартинш Перейра (Труа) -1,5 миллиона.

Украина - Люксембург: кто судьи

Судить матч УЕФА доверил судейской бригаде из Словакии во главе с 36-летним Петером Краловичем, который в прежние годы лишь раз пересекался на поле с украинскими командами (Лячи - Заря - 0:3 в 2014). Стоит отметить, что словак не раз был резервным рефери или судьей за воротами в матчах с участием украинских клубов: Шахтер - Башакшехир - 2:0 в 2016, Лацио - Динамо - 2:2 в 2018, Хоффенхайм - Шахтер - 2:3 в 2018 и Динамо - Олимпиакос - 1:0 в 2019 году.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Милан Штрбо и Эрик Вайсс. Обязанности резервного арбитра возложены на Михала Оценаша.

Петер Кралович - главный арбитр матча
Петер Кралович - главный арбитр матча / УЕФА

Прогнозы экспертов

После разгромной домашней победы над Сербией (5:0) все уверены, что украинцы разнесут и скромный Люксембург.

"Не уверен, что Люксембург сможет что-то сделать с нашим нападением. Команда Шевченко набрала фантастическую форму, и матч с сербами это показал. У Люксембурга нет шансов даже на ничью", - сказал Главреду экс-футболист сборной Украины Виктор Леоненко.

Уверен в успехе нашей сборной и другой прославленный футболист.

"Ребята, какой Люксембург? У этой сборной нет никаких шансов. Мой прогноз - победа Украины со счетом 4:1. В соперника, я совершенно не верю", - сказал нам обладатель Золотого мяча-1994 Олег Саленко.

Прогнозы букмекеров

В предстоящем матче международные букмекерские канторы отдают предпочтение Украине. На успех подопечных Андрея Шевченко дают 1.1, ничья оценивается в 7.50. На победу Люксембурга дают - 17.00.

Украина - Люксембург: где смотреть

Трансляцию матча Украина - Люксембург 10 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.

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