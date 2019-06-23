Бой на турнире UFC закончился на 9 секунде

Жаирзиньо Розенстрайк победил за 9 секунд / UFC

В Гринвиле проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.

Встреча не продлилась и десяти секунд. Практически сразу Краудер упал от легкого тычка джебом в исполнении соперника. Пытаясь подняться, он нарвался на несколько тяжелых ударов соперника. В результате рефери зафиксировал досрочную победу Розенстрайка.

Отметим, что нокаут за 9 секунд - второй по скорости в супертяжелом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса за 8 секунд.

Напомним, что на UFC 238 американец Генри Сехудо победил нокаутом бразильца Марлона Мораеса.