Украина завоевала очередное серебро на Европейских играх

Европейские игры

Украинский дуэт Светлана Малькова и Марина Кийко завоевал серебро Европейских игр в синхронных прыжках на батуте.

Для Украины это уже вторая медаль в прыжках на батуте на нынешних Европейских играх. Вчера серебро завоевал дуэт Николай Просторов и Антон Давыденко.

Украина завоевала уже 19-ю медаль на нынешних Европейских играх: 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.