Украинцы завоевали серебро в прыжках на батуте на Европейских играх

Европейские игры

Сборная Украины завоевала очередную награду на II Европейских играх в Минске. На этот раз – в прыжках на батуте.

Украинский дуэт Антон Давыденко/Николай Просторов завоевали медаль в синхронных прыжках на батуте.

Украинцы набрали 51,350 балла и всего 0,1 балла уступили чемпионам – польскому дуэту Лукашу Яворски и Артуру Закревски.

Третьими стали французы, которые набрали лишь 50,790.

Эта медаль стала 18-й для сборной Украины.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.