Буффон согласился стать запасным в Ювентусе

Джанлуиджи Буффон вернется в Турин / Reuters

41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон согласился вернуться в Ювентус. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клуб и Буффон договорились, что он будет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны. Возвращение Буффона приведет к тому, что Ювентус покинет резервный голкипер Маттиа Перин, переехавший в Турин прошлым летом.

В настоящий момент Буффон является безработным. 5 июня стало известно о его уходе из ПСЖ. Итальянец отыграл сезон за французский клуб и завоевал золотую медаль чемпионата. Буффон сыграл за парижан 25 матчей и стал чемпионом Франции. В его пассиве 25 пропущенных мячей.

Напомним, что с Ювентусом Буффон 11 раз становился чемпионом Италии.