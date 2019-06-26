Буффон согласился стать запасным в Ювентусе

Знаменитый вратарь снова вернется в туринский клуб.
41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон согласился вернуться в Ювентус. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Клуб и Буффон договорились, что он будет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны. Возвращение Буффона приведет к тому, что Ювентус покинет резервный голкипер Маттиа Перин, переехавший в Турин прошлым летом.
В настоящий момент Буффон является безработным. 5 июня стало известно о его уходе из ПСЖ. Итальянец отыграл сезон за французский клуб и завоевал золотую медаль чемпионата. Буффон сыграл за парижан 25 матчей и стал чемпионом Франции. В его пассиве 25 пропущенных мячей.
Напомним, что с Ювентусом Буффон 11 раз становился чемпионом Италии.