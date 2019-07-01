Фьюри перед интервью заставил американскую ведущую выпить бутылку пива

Тайсон Фьюри снова удивил публику / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри оказался в центре внимания на мероприятии в Глазго.

Боксер совершает тур по городам Великобритании, где он встречается с фанатами. В Глазго на сцене у него брала интервью американская ведущая Мишель Джой Фелпс. Спортсмен заставил журналистку выпить бутылку пива, прежде чем начал отвечать на ее вопросы.

"Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! До дна!!!" - закричал Фьюри.

Спортсмена тут же поддержала аудитория зала. В результате Фелпс выпила бутылку пива.

. @Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview ? #TysonFuryTourpic.twitter.com/ps3xfIWCap — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 29 июня 2019 г.

Напомним, Фьюри в Лас-Вегасе нокаутировал немца Тома Шварца. За этот бой гонорар британца составил 12,5 миллионов долларов.