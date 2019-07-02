Соперник сборной Украины сменил главного тренера

Любиша Тумбакович возглавил Сербию / naterena.blogspot.com

Соперник сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 сборная Сербии, потерпевшая разгромное поражение от подопечных Андрея Шевченко на Арене Львов, представила нового главного тренера. Место отправленного в отставку Младена Крстаича занял 66-летний серб Любиша Тумбакович.

Ранее специалист возглавлял Черногорию, но был уволен со своего поста после того, как под отказался руководить командой в матче со сборной Косово (1:1).

За свою богатую тренерскую карьеру Тумабкович также работал наставником Обилича, Партизана, греческого АЕКа, Аль-Насра из Саудовской Аравии, а также китайских клубов Шаньдун Лунэн, Стил Азин и Ухань Чжоэр.

Любиша Тумбакович - самый успешный тренер в истории белградского Партизана, с которым он выиграл шесть титулов чемпионата Сербии и три национальных Кубка. Также наставник продуктивно работал в Китае, где завоевал два чемпионских титула и два национальных Кубка с Шаньдун Лунэн. В января 2016 года Тумбакович был назначен тренером сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года.

Новый наставник дебютирует на тренерской скамье 7 сентября в матче отборочного цикла Евро-2020 против Португалии на белградском стадионе Райко Митич. Напомним, что сборная Португалии стала первым в истории победителем Лиги наций.