Звездный итальянец покинул Зенит

Клаудио Маркизио покинул Зенит / twitter.com/fczenit_en

33-летний итальянский полузащитник Клаудио Маркизио больше не является игроком питерского Зенита. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Маркизио стал игроком Зенита в сентябре прошлого года. Российский футбольный союз разрешил питерцам заявить его после закрытия трансферного окна. Итальянец был самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате России. По информации СМИ, он получал 6,5 миллионов евро в год.

За Зенит в сезоне-2018/2019 Маркизио сыграл 15 раз и забил два гола. Большую часть сезона итальянец пропустил из-за травм.

Ранее Маркизио выступал за туринский Ювентус и в общей сложности провел в системе этого клуба 25 лет. В составе старой синьоры хавбек семь раз становился чемпионом Италии. За туринский клуб он суммарно провел 389 матчей и забил 37 голов.

Напомним, за Зенит выступает экс-защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий.