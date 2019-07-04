Грузинские спортсмены отчислены из клуба за антироссийский жест

Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Илуридзе поддержали свой народ / Скриншот с телеканала Рустави

Московский регбийный клуб Слава разорвал контракты с двумя грузинскими игроками. Празднуя занос попытки в матче Кубка России с Кубанью, грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси, сообщает телекомпания Рустави.

Напомним, во время разгона сотрудниками правоохранительных органов оппозиции два участника акции потеряли по глазу. После этого жест стал популярным на улицах Тбилиси.

В клубе посчитали жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами. Бродзели и Илуридзе заявили, что жест не выражал политических взглядов, они просто поддержали свой народ. В настоящее время спортсмены вернулись в Грузию.

Напомним, что игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.