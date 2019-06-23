Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

На матчи чемпионата Грузии футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами.
Футболисты грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси, сообщает Грузия Online.
Игроки кутаисского Торпедо появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе Михаил Месхи, где Локомотив принимал Рустави. Футболисты обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.
Напомним, отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.