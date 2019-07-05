Призер Олимпиады угодил за решетку

Джек Бобридж сел в тюрьму за наркотики / Эхо Петербурга

Призера Олимпийских игр Джека Бобриджа приговорили к 4,5 годам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает Cycling Tips. У 29-летнего велогонщика есть право подать на досрочное освобождение после 2,5 года заключения.

Напомним, в 2017 году Бобриджа признали виновным по делу о незаконном обороте наркотиков в Австралии. Спортсмена обвинили в том, что он давал таблетки экстази другому бывшему велогонщику Алексу Макгрегору в период с марта по июль 2017 года. В суде Бобридж заявил, что начал употреблять наркотики после подписания профессионального контракта в Европе в 2010 году.

Велогонщик завершил карьеру в 2016 году. Бобридж завоевывал серебряные медали Игр 2012 и 2016 годов в командной гонке преследования. Также он является трехкратным чемпионом мира по трековым велогонкам.

Напомним, недавно разгорелся скандал с победительницей Европейских игр украинской велосипедисткой Анной Соловей и чиновником Александром Башенко. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает Соловей и она не будет исключена из сборной Украины.