Знаменитый хоккеист переоделся в женский купальник

Пи Кей Суббэн хорошо повеселил всех / TomyBet

Защитник Нью-Джерси Пи Кей Суббэн надел женский купальник в честь Дня независимости США.

Хоккеист отмечал праздник в компании своей девушки горнолыжницы Линдси Вонн и решил пошутить - облачился в женский купальник. Видео было опубликовано в Tвиттере хоккеиста.

What can I tell you... It’s become a 4th of July tradition ??? ??‍♂️? @lindseyvonnpic.twitter.com/zoyP7zC8JG — P.K. Subban (@PKSubban1) 4 июля 2019 г.

"Что тут скажешь… Это уже стало традицией", - подписал пост Суббэн.

Линдси моментально отреагировала на шутку своего бой-френда.

"Кто смотрится в купальнике лучше? Ситуация выходит из-под контроля. Люблю этого сумасшедшего", — отреагировала Вонн в своем Instagram.

30-летний Суббэн известен по выступлениям за Монреаль и Нэшвилл. Нынешним летом его обменяли в Нью-Джерси.

Напомним, что в этом году обладателем Кубка Стэнли впервые в истории НХЛ стал Сент-Луис.