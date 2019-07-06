Известный итальянский футболист завершил карьеру

Даниэле Де Росси повесил бутсы на гвоздь / ФК Рома

Экс-полузащитник итальянской Ромы Даниэле Де Росси завершил карьеру игрока.

36-летний хавбек решил завершить карьеру после того, как Рома отказалась предложить ему новый контракт. Вполне возможно, что игрок войдет в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

Де Росси покинул Рому в конце прошлого сезона. В составе римлян провел 17 лет карьеры - сыграл за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и сделал 54 голевых передачи.

Даниэле выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок. В составе сборной Италии в 2006 году стал чемпионом мира.

Напомним, недавно новым тренером Ромы стал экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека.